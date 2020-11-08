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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Гамильтон Академикал
Рейнджерс - Гамильтон Академикал: обзор матча 08 ноября 2020
Рейнджерс
08.11.2020, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
8 : 0
Завершен
Гамильтон Академикал
16'
С. Эрфилд
18'
К. Руф
19'
Д. Арибо
36'
Д. Арибо
54'
К. Руф
62'
Б. Баркер
65'
Д. Тавернье (П)
69'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Гамильтон Академикал
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Эрфилд
74'
72'
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
Р. Каллахан
ГОЛ! 8:0!
Д. Тавернье
69'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Арибо
69'
ГОЛ с пенальти! 7:0!
Д. Тавернье
65'
ГОЛ! 6:0!
Б. Баркер
Пас отдал
Д. Дефо
62'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Р. Кент
58'
55'
Замена
L. Smith
️️️️
R. Hughes
ГОЛ! 5:0!
К. Руф
54'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Р. Джек
46'
ГОЛ! 4:0!
Д. Арибо
Пас отдал
К. Руф
36'
26'
Желтая карточка
Р. Каллахан
22'
Желтая карточка
Д. Мойо
ГОЛ! 3:0!
Д. Арибо
Пас отдал
С. Эрфилд
19'
ГОЛ! 2:0!
К. Руф
Пас отдал
Д. Тавернье
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Р. Кент
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
14
Will Collar
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
27
Ben Stirling
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
11
Lewis Smith
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
4-3-1-2
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
37
Эрфилд
8
Джек
18
Арибо
77
Кент
9
Дефо
7
Руф
4-3-3
30
2
Одоффин
33
24
14
Ходсон
18
Каллахан
14
15
20
Мойо
99
27
18
Арибо
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Арибо
8
Джек
34
Зунгу
34
Зунгу
8
Джек
37
Эрфилд
10
Иттен
10
Иттен
37
Эрфилд
77
Кент
7
Баркер
7
Баркер
77
Кент
18
Каллахан
33
33
18
Каллахан
15
11
11
15
Остались в запасе
Рейнджерс
Гамильтон Академикал
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
5
Aaron Martin
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Остались в запасе
5
Aaron Martin
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Рейнджерс - Гамильтон Академикал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
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