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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Русенборг
Викинг - Русенборг: обзор матча 08 ноября 2020
Викинг
08.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
3 : 0
Завершен
Русенборг
9'
В. Бериша (П)
20'
Я. де Ланлай
42'
В. Веватне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Русенборг
Желтая карточка
T. HÃ¸iland
90'
+3
Замена
E. Ãstensen
️️️️
З. Битики
88'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
И. Ибрахимай
87'
Желтая карточка
И. Ибрахимай
85'
82'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
К. Хольс
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
77'
63'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Сейде
ГОЛ! 3:0!
В. Веватне
42'
41'
Желтая карточка
Д. Исламович
ГОЛ! 2:0!
Я. де Ланлай
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бериша
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
4-1-1-1-4
23
Викстоль
5
Хеггхейм
3
Веватне
18
Бьорсхол
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
1
11
де Ланлай
14
Бериша
9
4-3-3
1
Хансен
22
Конате
4
Региниуссен
15
Орн Ейхолфссон
29
Рейтан
16
Закариассен
7
Хенриксен
5
Скьельбред
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
14
Бериша
10
10
14
Бериша
11
Битики
16
16
11
Битики
29
Ибрахимай
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
29
Ибрахимай
19
Хольс
20
Тагсет
20
Тагсет
19
Хольс
35
Сейде
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
35
Сейде
Остались в запасе
Викинг
Русенборг
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Юлиан Лунд
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
Остались в запасе
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
1
Арилд Остбю
ВР
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Викинг - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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