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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Селтик
Мазервелл - Селтик: обзор матча 08 ноября 2020
Мазервелл
08.11.2020, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Селтик
72'
Д. Галлахер
8'
М. Эльюнусси
27'
М. Эльюнусси
76'
М. Эльюнусси
86'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Селтик
86'
ГОЛ! 1:4!
О. Нтчам
Пас отдал
О. Эдуард
84'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Т. Рогич
Желтая карточка
Т. Уотт
81'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Т. Уотт
81'
78'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
К. Айер
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Эльюнусси
Пас отдал
А. Атем Эльхамед
ГОЛ! 1:2!
Д. Галлахер
Пас отдал
Л. Полворт
72'
Замена
R. Crawford
️️️️
B. Maguire
71'
Замена
C. Long
️️️️
D. Cole
71'
70'
Замена
А. Атем Эльхамед
️️️️
Ж. Фримпонг
70'
Замена
О. Эдуард
️️️️
А. Айети
Желтая карточка
D. Cole
53'
Желтая карточка
B. Maguire
43'
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Т. Рогич
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
0
A. Chapman
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Мазервелл
31
Джордан Арчер
ВР
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-1-4
5
О'Хара
22
31
Галлахер
2
О'Доннелл
31
Полворт
16
Кэмпбелл
10
Лэнг
0
32
Уотт
44
19
3-1-2-3-1
19
Бэйн
30
Фримпонг
20
Айер
93
Лаксальт
55
Биттон
8
Браун
42
МакГрегор
7
Рогич
10
Кристи
10
Эльюнусси
9
Айети
32
Уотт
10
Уайт
10
Уайт
32
Уотт
22
14
14
22
44
9
9
44
30
Фримпонг
44
Эльхамед
44
Эльхамед
30
Фримпонг
20
Айер
25
Даффи
25
Даффи
20
Айер
7
Рогич
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Рогич
9
Айети
29
Эдуард
29
Эдуард
9
Айети
Остались в запасе
Мазервелл
Селтик
24
David Devine
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
9
Патрик Климала
ЦФ
1
Василиос Баркас
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
24
David Devine
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
Остались в запасе
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
9
Патрик Климала
ЦФ
1
Василиос Баркас
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Мазервелл - Селтик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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