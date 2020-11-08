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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Монреаль
Ди Си Юнайтед - Монреаль: обзор матча 08 ноября 2020
Ди Си Юнайтед
08.11.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Монреаль
9'
Д. Пинес
33'
О. Камара
13'
B. Krkić
74'
В. Ваньяма
88'
Р. Киото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Монреаль
90'
+3
Замена
S. Shome
️️️️
B. Krkić
90'
+3
Замена
E. Maciel
️️️️
Р. Киото
90'
+1
Красная карточка
С. Пьетт
88'
ГОЛ! 2:3!
Р. Киото
Пас отдал
M. Toye
82'
Замена
Л. Бинкс
️️️️
J. Luis Corrales
Замена
Й. Рейна
️️️️
Э. Сорга
77'
74'
ГОЛ! 2:2!
В. Ваньяма
Пас отдал
Р. Киото
71'
Замена
M. Toye
️️️️
A. Jackson-Hamel
71'
Замена
M. Kizza
️️️️
А. Сейдич
Замена
П. Арриола
️️️️
М. Найман
69'
41'
Желтая карточка
А. Сейдич
35'
Желтая карточка
Р. Киото
ГОЛ! 2:1!
О. Камара
Пас отдал
Э. Флорес
33'
13'
ГОЛ! 1:1!
B. Krkić
ГОЛ! 1:0!
Д. Пинес
Пас отдал
Ю. Грессель
9'
Замена
О. Камара
️️️️
G. Rivas
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
17
Пол Арриола
ПВ
1
Chris Seitz
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
19
Steeven Saba
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
3-1-4-2
24
2
Пинес
6
Канус
13
44
Найман
24
Грессель
27
19
Флорес
8
Морено
30
9
Сорга
2-5-3
25
Диоп
4
Камачо
16
2
2
Ваньяма
14
Сейдич
26
6
Пьетт
9
Киото
11
9
9
Сорга
10
Рейна
10
Рейна
9
Сорга
44
Найман
17
Арриола
17
Арриола
44
Найман
30
9
Камара
9
Камара
30
14
Сейдич
12
12
14
Сейдич
9
Киото
25
25
9
Киото
26
4
Бинкс
4
Бинкс
26
9
26
26
9
11
13
13
11
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Монреаль
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
19
Steeven Saba
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ВР
Главный тренер
Тьерри Анри
Остались в запасе
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
19
Steeven Saba
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Тьерри Анри
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Монреаль
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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