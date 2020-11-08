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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 08 ноября 2020
Рапид
08.11.2020, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
85'
К. Кнасмюллнер
29'
С. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Зальцбург
90'
+1
Желтая карточка
А. Вальчи
88'
Желтая карточка
М. Ашимеру
ГОЛ! 1:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Э. Кара
85'
75'
Замена
К. Адейеми
️️️️
С. Койта
68'
Замена
М. Окугава
️️️️
Н. Окафор
68'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
З. Юнузович
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Аразе
60'
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Китагава
60'
Замена
Л. Шустер
️️️️
Д. Любичич
50'
Замена
М. Зоннляйтнер
️️️️
Л. Граймль
46'
Желтая карточка
Л. Граймль
45'
+2
34'
Желтая карточка
Н. Окафор
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Койта
Пас отдал
Д. Собослаи
Желтая карточка
М. Хофманн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
14
Карим Адейеми
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
4-1-3-2
25
Гартлер
12
Граймль
44
Барач
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
13
Шик
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
49
Китагава
4-2-1-3
23
Станкович
5
Вальчи
5
Рамальо
8
Вебер
17
Ульмер
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
20
Бериша
20
Койта
19
Окафор
21
Любичич
5
Шустер
5
Шустер
21
Любичич
12
Граймль
6
Зоннляйтнер
6
Зоннляйтнер
12
Граймль
36
Аразе
22
Демир
22
Демир
36
Аразе
49
Китагава
9
Кара
9
Кара
49
Китагава
19
Окафор
7
Окугава
7
Окугава
19
Окафор
20
Койта
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Койта
16
Юнузович
18
Ашимеру
18
Ашимеру
16
Юнузович
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
30
Рихард Штребингер
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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