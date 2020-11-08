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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Сарпсборг 08
Старт - Сарпсборг 08: обзор матча 08 ноября 2020
Старт
08.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
3 : 2
Завершен
Сарпсборг 08
36'
Э. Сегберг
47'
Э. Сегберг
89'
К. Кабран
21'
А. Салетрос
45+3'
O. JÃ¸rgen Halvorsen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Сарпсборг 08
Замена
H. Robstad
️️️️
C. Bolaños
90'
+2
90'
+1
Замена
S. Bojang
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
90'
+1
Замена
М. Офкир
️️️️
M. Odegaard
ГОЛ! 3:2!
К. Кабран
89'
Замена
M. Ramsland
️️️️
K. Skaanes
83'
Замена
М. Угланд
️️️️
E. Schulze
76'
69'
Замена
Г. Ветти
️️️️
J. Adeoti
ГОЛ! 2:2!
Э. Сегберг
47'
Замена
J. Jørgensen
️️️️
V. Bergan
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
O. JÃ¸rgen Halvorsen
ГОЛ! 1:1!
Э. Сегберг
Пас отдал
Й. Даланд
36'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Салетрос
Пас отдал
Т. Хайнц
5'
Замена
А. Тветер
️️️️
Г. Молинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
11
Кевин Кабран
АП
4
Vegard Bergan
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Старт
18
Микаэль Угланд
ЦП
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
2-2-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
23
Сегберг
32
Вихне
11
Кабран
19
1
30
15
11
3-3-5
3
Наэсс
6
Дюрестам
4
Утвик
14
Хайнц
10
Линдсет
6
Салетрос
91
10
Молинс
5
7
17
4
6
6
4
19
18
18
19
11
18
Угланд
18
Угланд
11
30
15
15
30
7
2
2
7
17
18
Ветти
18
Ветти
17
5
11
Офкир
11
Офкир
5
10
Молинс
9
Тветер
9
Тветер
10
Молинс
Остались в запасе
Старт
Сарпсборг 08
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
12
Simon Thomas
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Старт - Сарпсборг 08
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
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Старт
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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