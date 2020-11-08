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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто: обзор матча 08 ноября 2020
Нью-Йорк Ред Буллз
08.11.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Торонто
24'
T. Barlow
26'
Б. Уайт
51'
T. Endoh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
Замена
К. Кларк
️️️️
D. Valot F. + Royer
90'
+2
85'
Желтая карточка
J. Altidore
Желтая карточка
R. Meara
85'
Замена
A. Tarek
️️️️
Д. Йервуд
78'
Замена
M. Egbo
️️️️
T. Barlow
78'
76'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
N. DeLeon
Замена
К. Кассерес
️️️️
Д. Страуд
63'
Замена
D. Royer
️️️️
Б. Уайт
63'
57'
Замена
J. Altidore
️️️️
T. Endoh
51'
ГОЛ! 2:1!
T. Endoh
46'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Д. Осорио
41'
Замена
T. Gallacher
️️️️
Р. Ларея
Желтая карточка
Д. Страуд
32'
ГОЛ! 2:0!
Б. Уайт
Пас отдал
К. Данкан
26'
ГОЛ! 1:0!
T. Barlow
24'
22'
Желтая карточка
К. Мавинга
Желтая карточка
Д. Йервуд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
16
Дрю Йервуд
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
10
Каку
ЦП
8
Каден Кларк
АП
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Торонто
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
3-3-1-3
18
33
Лонг
26
Паркер
3
Данкан
16
Йервуд
54
0
8
Страуд
16
24
Уайт
7
3-2-5
31
Вестберг
21
Ауро
17
Мавинга
34
21
Осорио
22
Ларея
4
8
Посуэло
9
18
31
0
8
Кларк
8
Кларк
0
16
18
18
16
16
Йервуд
3
3
16
Йервуд
8
Страуд
23
Кассерес
23
Кассерес
8
Страуд
24
Уайт
77
77
24
Уайт
22
Ларея
3
3
22
Ларея
21
Осорио
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
21
Осорио
18
26
Нельсон
26
Нельсон
18
31
17
17
31
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
1
Давид Йенсен
ВР
90
Marc Rzatkowski
ЦП
10
Каку
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
15
Эрик Савалета
ЦЗ
90
Kevin Silva
ЦФ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
90
Marc Rzatkowski
ЦП
10
Каку
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
90
Kevin Silva
ЦФ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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