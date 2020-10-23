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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лидс
Астон Вилла - Лидс: обзор матча 23 октября 2020
Астон Вилла
23.10.2020, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
55'
П. Бэмфорд
67'
П. Бэмфорд
74'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лидс
90'
+1
Желтая карточка
М. Клих
83'
Замена
Рафинья
️️️️
Э. Кошта
79'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Родриго
74'
ГОЛ! 0:3!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Э. Кошта
Желтая карточка
Д. Грилиш
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
М. Клих
Замена
Б. Траоре
️️️️
Трезеге
66'
55'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Желтая карточка
Т. Мингс
53'
21'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
П. Стрейк
10'
Желтая карточка
П. Стрейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
2
Мингс
15
Конса
2
Кэш
6
Баркли
7
МакГинн
15
Луис
7
Трезеге
10
Грилиш
11
Уоткинс
3-2-1-1-3
30
Мелье
4
Стрейк
12
Эйлинг
4
Кох
15
Даллас
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
19
Родриго
11
Кошта
45
Бэмфорд
7
Трезеге
11
Траоре
11
Траоре
7
Трезеге
4
Стрейк
16
Шеклтон
16
Шеклтон
4
Стрейк
19
Родриго
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Родриго
11
Кошта
11
Рафинья
11
Рафинья
11
Кошта
Остались в запасе
Астон Вилла
Лидс
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
11
Тайлер Робертс
ЦФ
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
11
Тайлер Робертс
ЦФ
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Астон Вилла - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
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