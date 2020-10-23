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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Портленд
Сиэтл - Портленд: обзор матча 23 октября 2020
Сиэтл
23.10.2020, пятница, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Портленд
90+3'
W. Bruin
11'
A. Flores
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Портленд
ГОЛ! 1:1!
W. Bruin
90'
+3
Замена
M. Ibarra
️️️️
S. O'Neill
85'
83'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
Замена
S. Hopeau
️️️️
К. Лирдам
79'
74'
Замена
П. Бонилья
️️️️
A. Flores
Замена
А. Рольдан
️️️️
J. Delem
30'
11'
ГОЛ! 0:1!
A. Flores
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
14
Andres Flores
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
11
Miguel Ibarra
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
37
Shandon Hopeau
ЦФ
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
18
Лирдам
40
5
Толо
28
Гомес Андраде
21
7
Рольдан
14
Лодейро
6
Пауло
13
Моррис
29
4-4-2
12
Кларк
4
3
Фарфан
13
Жупарич
33
Мабиала
19
Уильямсон
8
8
Чара
21
Чара
99
Мора
14
18
Лирдам
37
37
18
Лирдам
40
11
11
40
21
16
Рольдан
16
Рольдан
21
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
14
28
Бонилья
28
Бонилья
14
Остались в запасе
Сиэтл
Портленд
12
Джош Атенсио
ОП
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
18
Зак МакГроу
ЦЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
12
Джош Атенсио
ОП
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакГроу
ЦЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сиэтл - Портленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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