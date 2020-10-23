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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Валенсия
Эльче - Валенсия: обзор матча 23 октября 2020
Эльче
23.10.2020, пятница, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
19'
Хосан
37'
Фидель
74'
А. Латорре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Валенсия
90'
+6
Желтая карточка
А. Латорре
Желтая карточка
А. Барраган
90'
+4
Замена
Д. Кальво
️️️️
Хосан
90'
+4
Желтая карточка
Фидель
87'
86'
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
86'
Замена
У. Рачич
️️️️
Д. Васс
Желтая карточка
Хосема
77'
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Латорре
Пас отдал
Л. Кан Ин
68'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Х. Луис Гайя
68'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Г. Гедеш
Замена
Ю. Коне
️️️️
Э. Ригони
63'
60'
Замена
У. Гильямон
️️️️
М. Дьякаби
Замена
Т. Моренте
️️️️
Д. Лукуми
46'
45'
Желтая карточка
Г. Паулиста
ГОЛ! 2:0!
Фидель
Пас отдал
Хосан
37'
ГОЛ! 1:0!
Хосан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эльче
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
11
Диего Бри
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Бадия
20
Хосема
5
Верду
19
Барраган
23
Марконе
10
Гути
33
Лукуми
10
Фидель
11
Милья
24
Ригони
17
Хосан
3-2-2-2-1
1
Хауме
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Корреа
3
Латорре
10
Васс
7
Солер
80
Муса
11
Гедеш
9
Гамейро
33
Лукуми
20
Моренте
20
Моренте
33
Лукуми
17
Хосан
12
Кальво
12
Кальво
17
Хосан
24
Ригони
99
Коне
99
Коне
24
Ригони
11
Гедеш
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Гедеш
10
Васс
10
Рачич
10
Рачич
10
Васс
4
Дьякаби
22
Гильямон
22
Гильямон
4
Дьякаби
14
Гайя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Гайя
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
Остались в запасе
Эльче
Валенсия
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
12
Оменуке Мфулу
ОП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Алекс Санчес
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
12
Оменуке Мфулу
ОП
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Алекс Санчес
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Эльче - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Мартинес Валеро
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