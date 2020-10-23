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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Тамбов (мол)
Краснодар (мол) - Тамбов (мол): обзор матча 23 октября 2020
Краснодар (мол)
23.10.2020, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, группа A, 7 тур
5 : 1
Завершен
Тамбов (мол)
Матч
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Статистика матча Краснодар (мол) - Тамбов (мол)
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0
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0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Химки (мол)
7 : 2
27.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Урал (мол)
0 : 0
23.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Тамбов (мол)
0 : 3
19.05.2021
Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 1
12.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Мастер-Сатурн
2 : 4
05.05.2021
Тамбов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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Краснодар (мол)
Тамбов (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
В молодежке «Тамбова» коронавирусом заразились четыре человека
2020.10.21 13:11
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
2020.03.15 14:43
9
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