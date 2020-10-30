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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Рединг
Ковентри - Рединг: обзор матча 30 октября 2020
Ковентри
30.10.2020, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
23'
Г. Хамер
76'
М. Гудден
85'
С. МакКаллум
66'
Л. Жоао
90+3'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Рединг
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Л. Жоао
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Шипли
88'
Желтая карточка
М. Мароши
87'
ГОЛ! 3:1!
С. МакКаллум
85'
Желтая карточка
Д. Хайам
83'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Ф. Дабо
82'
Желтая карточка
М. Роуз
80'
80'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
Л. Мур
80'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
М. Олисе
ГОЛ! 2:1!
М. Гудден
76'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Г. Хамер
73'
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Лорент
Желтая карточка
Г. Хамер
42'
Желтая карточка
Л. Эстигард
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Хамер
Пас отдал
М. Гудден
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-2-1-1-3
20
Мароши
5
Эстигард
5
Хайам
25
Дабо
38
Хамер
18
Шиф
3
Гилс
26
Шипли
5
Роуз
36
24
Гудден
3-5-2
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Мур
3
Ричардс
29
Лорент
19
4
Риномхота
17
Олисе
30
Семеду
19
Жоао
23
38
Хамер
17
О'Харе
17
О'Харе
38
Хамер
25
Дабо
3
МакКаллум
3
МакКаллум
25
Дабо
26
Шипли
24
Аллен
24
Аллен
26
Шипли
26
Мур
26
Макинтайр
26
Макинтайр
26
Мур
17
Олисе
47
Пушкаш
47
Пушкаш
17
Олисе
Остались в запасе
Ковентри
Рединг
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ковентри - Рединг
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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