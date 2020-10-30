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Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 30 октября 2020
Вулверхэмптон
30.10.2020, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
18'
Р. Айт Нури
27'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Хименес
90'
+1
86'
Красная карточка
Л. Миливойевич
84'
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Батшуайи
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
76'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
П. Нету
76'
72'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Таунсенд
65'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
62'
Желтая карточка
В. Заа
45'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
ГОЛ! 2:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
П. Нету
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Айт Нури
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Стефен Хендерсон
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-3-1-3
1
Патрисиу
21
Айт Нури
3
Килман
15
Коди
30
Боли
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
9
Хименес
11
Поденсе
7
Нету
3-2-2-2-1
13
Гуаита
17
Клайн
24
Данн
15
ван Анхолт
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
44
Батшуайи
7
Нету
8
Моутинью
8
Моутинью
7
Нету
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
9
Хименес
21
Силва
21
Силва
9
Хименес
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Айю
10
Айю
25
Таунсенд
44
Батшуайи
20
Бентеке
20
Бентеке
44
Батшуайи
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
30
Стефен Хендерсон
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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