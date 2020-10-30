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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Мариуполь
Шахтер - Мариуполь: обзор матча 30 октября 2020
Шахтер
30.10.2020, пятница, 20:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Мариуполь
27'
Тайсон (П)
44'
Г. Судаков
64'
А. Патрик (П)
75'
Тайсон
72'
С. Горбунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Мариуполь
ГОЛ! 4:1!
Тайсон
Пас отдал
Н. Матвиенко
75'
72'
ГОЛ! 3:1!
С. Горбунов
Пас отдал
Д. Мишнев
Замена
А. Мораес
️️️️
В. Вакула
70'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Патрик
64'
Замена
Тете
️️️️
Б. Вьюнник
59'
ГОЛ! 2:0!
Г. Судаков
Пас отдал
Б. Вьюнник
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Тайсон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
10
Алан Патрик
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Родион Плакса
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
4-1-3-2
30
Пятов
6
Сиприано
44
Витао
22
Матвиенко
50
Болбат
27
Степаненко
8
Судаков
10
Патрик
99
Вакула
11
Тайсон
27
Вьюнник
2-3-1-2
1
Кудрик
44
Чоботенко
19
8
Выскребенцев
20
Горбунов
15
Мишнев
10
Плакса
23
Гулиев
21
27
Вьюнник
11
Тете
11
Тете
27
Вьюнник
99
Вакула
18
Мораес
18
Мораес
99
Вакула
Остались в запасе
Шахтер
Мариуполь
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Yevgen Galchuk
ВР
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Марлос
ПВ
Остались в запасе
1
Yevgen Galchuk
ВР
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Шахтер - Мариуполь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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