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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 30 октября 2020
Шальке-04
30.10.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
30'
М. Тиав
56'
Н. Гонсалес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
90'
+1
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Кастро
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Боздоган
84'
Замена
Б. Раман
️️️️
М. Ут
84'
81'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
79'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Т. Кулибали
75'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Б. Соса
75'
Замена
Силас
️️️️
М. Климович
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
М. Настасич
70'
Желтая карточка
О. Маскарель
59'
Желтая карточка
С. Сане
56'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Гонсалес
46'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Калайджич
37'
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 1:0!
М. Тиав
Пас отдал
А. Арит
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
40
Матео Климович
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
3-3-1-1-2
1
Реннов
12
Тиав
26
Сане
22
Настасич
5
Очипка
8
Маскарель
29
Лудевиг
70
Боздоган
77
Арит
13
Ут
9
Пасьенса
4-2-1-2-1
1
Кобель
15
Штенцель
16
Каразор
2
Кемпф
3
Соса
23
Мангала
3
Эндо
8
Кастро
40
Климович
10
Кулибали
11
Калайджич
70
Боздоган
18
Шепф
18
Шепф
70
Боздоган
13
Ут
14
Раман
14
Раман
13
Ут
22
Настасич
6
Бенталеб
6
Бенталеб
22
Настасич
3
Соса
10
Клемент
10
Клемент
3
Соса
8
Кастро
10
Ферстер
10
Ферстер
8
Кастро
10
Кулибали
21
Чурлинов
21
Чурлинов
10
Кулибали
40
Климович
26
Силас
26
Силас
40
Климович
11
Калайджич
31
Гонсалес
31
Гонсалес
11
Калайджич
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
7
Стивен Скрыбски
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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