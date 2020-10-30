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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Кадис
Эйбар - Кадис: обзор матча 30 октября 2020
Эйбар
30.10.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 2
Завершен
Кадис
36'
А. Негредо
39'
С. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Кадис
Замена
Й. Муто
️️️️
Кике
82'
Замена
Р. Соареш
️️️️
Э. Бургос
82'
80'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Й. Йонссон
80'
Замена
А. Фернандес
️️️️
А. Негредо
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
К. Родригес
75'
72'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Э. Лосано
Желтая карточка
Э. Бургос
70'
64'
Желтая карточка
Э. Лосано
61'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Санчес
Замена
Э. Экспозито
️️️️
П. Диоп
46'
Замена
С. Энрих
️️️️
Т. Инуи
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
С. Санчес
Пас отдал
А. Негредо
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Л. Эспино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
15
Оливейра
20
Бургос
23
Арбилья
13
Родригес
18
Диоп
24
Посо
6
Альварес
14
Инуи
17
Хиль
19
Кике
4-2-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
3
Фали
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
6
Хосе Мари
25
Санчес
8
Алекс
21
Негредо
11
Лосано
20
Бургос
55
Соареш
55
Соареш
20
Бургос
18
Диоп
8
Экспозито
8
Экспозито
18
Диоп
13
Родригес
92
Кадзиор
92
Кадзиор
13
Родригес
19
Кике
11
Муто
11
Муто
19
Кике
14
Инуи
9
Энрих
9
Энрих
14
Инуи
25
Санчес
14
Альехо
14
Альехо
25
Санчес
11
Лосано
29
Малбашич
29
Малбашич
11
Лосано
16
Йонссон
18
Гарридо
18
Гарридо
16
Йонссон
21
Негредо
17
Фернандес
17
Фернандес
21
Негредо
Остались в запасе
Эйбар
Кадис
16
Роберто Олабе
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эйбар - Кадис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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