Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Рандерс
Вайле - Рандерс: обзор матча 30 октября 2020
Вайле
30.10.2020, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Рандерс
54'
А. Ремер (П)
84'
В. Хаммершой-Мистрати (П)
90+4'
Т. Клюснер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Рандерс
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Т. Клюснер
Желтая карточка
А. Соуза
90'
+2
87'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
М. Каллесе
87'
Замена
M. Nielsen
️️️️
А. Камара
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Хаммершой-Мистрати
Желтая карточка
L. Montano
83'
Желтая карточка
M. Greve
82'
77'
Замена
B. Sambou
️️️️
М. Эго
Замена
M. Briggs
️️️️
В. Фагир
76'
72'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
А. Ремер
71'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
Замена
L. Montano
️️️️
J. Schoop
68'
Замена
K. Yamga
️️️️
A. Mucolli
56'
Замена
L. Hetemi
️️️️
Ю. Рамадани
56'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ремер
Желтая карточка
А. Милошевич
53'
50'
Желтая карточка
М. Эго
Желтая карточка
A. Mucolli
45'
27'
Желтая карточка
А. Ремер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
0
K. Yamga
ЦП
14
Leonel Montano
ЦФ
30
Matthew Briggs
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
2-1-2-1-5
37
Милошевич
14
Мельгор
18
Амундсен
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
15
20
19
19
Фагир
21
3-5-3
15
Копплин
15
Марксен
8
Пизингер
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
28
Ремер
24
Кеинде
45
Эго
30
Карльгрен
45
Камара
20
14
14
20
19
Фагир
30
30
19
Фагир
20
Рамадани
34
34
20
Рамадани
19
0
0
19
45
Эго
97
97
45
Эго
7
Каллесе
17
Лауридсен
17
Лауридсен
7
Каллесе
45
Камара
0
0
45
Камара
28
Ремер
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
28
Ремер
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
Остались в запасе
Вайле
Рандерс
30
Александер Брунст
ВР
2
Thomas Gundelund
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
2
Thomas Gundelund
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
Остались в запасе
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Вайле - Рандерс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Вайле
Новости команд
Все
Вайле
Рандерс
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+