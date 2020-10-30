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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Эрзурумспор
Карагюмрюк - Эрзурумспор: обзор матча 30 октября 2020
Карагюмрюк
30.10.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
5 : 1
Завершен
Эрзурумспор
11'
Б. Ндиайе
28'
Л. Билья (П)
45+3'
Б. Ндиайе
71'
А. Ндао
90+2'
Э. Сабо
90'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Эрзурумспор
ГОЛ! 5:1!
Э. Сабо
90'
+2
90'
ГОЛ! 4:1!
Рикарду
Пас отдал
L. Schwechlen
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
85'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Ндао
85'
Замена
Б. Дарри
️️️️
A. Chahechouhe
79'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
Б. Ндиайе
79'
ГОЛ! 4:0!
А. Ндао
Пас отдал
Э. Сабо
71'
46'
Замена
П. Бумаль
️️️️
J. Hamroun
ГОЛ! 3:0!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Л. Билья
45'
+3
33'
Замена
H. Hatipoğlu
️️️️
A. Mina
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Билья
28'
21'
Желтая карточка
A. Mina
Желтая карточка
Ю. Балковец
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ндиайе
Пас отдал
А. Ндао
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Eric Lichaj
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
4
Корай Алтинай
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Эрзурумспор
20
Петрус Бумаль
ОП
19
Армандо Садику
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
29
Балковец
87
Жуканович
2
3
Роко
5
Ндиайе
92
6
Билья
52
Сабо
18
Ндао
9
Собич
2-3-5
30
44
55
17
Бассан
12
Акдаг
20
30
10
10
Рикарду
4
99
18
Ндао
28
Дживелек
28
Дживелек
18
Ндао
92
11
Дарри
11
Дарри
92
5
Ндиайе
8
8
5
Ндиайе
9
Собич
9
9
9
Собич
44
5
5
44
10
20
Бумаль
20
Бумаль
10
Остались в запасе
Карагюмрюк
Эрзурумспор
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
19
Армандо Садику
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Остались в запасе
19
Армандо Садику
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Карагюмрюк - Эрзурумспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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