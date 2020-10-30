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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Порту
Пасуш де Феррейра - Порту: обзор матча 30 октября 2020
Пасуш де Феррейра
30.10.2020, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 6 тур
3 : 2
Завершен
Порту
11'
D. Jan
43'
С. Эустакиу
58'
Б. Кошта (П)
45+7'
С. Оливейра (П)
78'
Отавио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Порту
Замена
Уилтон
️️️️
Л. Сингх
88'
87'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
С. Оливейра
85'
Желтая карточка
С. Оливейра
Желтая карточка
Ж. Педру
84'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Jan
83'
78'
ГОЛ! 3:2!
Отавио
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
75'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Э. Феррейра
75'
72'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Эванилсон
66'
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Марега
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Кошта
58'
46'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Урибе
46'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
М. Груйич
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Оливейра
ГОЛ! 2:0!
С. Эустакиу
Пас отдал
Э. Феррейра
43'
ГОЛ! 1:0!
D. Jan
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
18
Dor Jan
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
31
Michael
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-4-2
1
Жорди
5
Рябчук
2
Баксиньо
44
2
Фонсека
46
Эустакиу
11
Сингх
28
Кошта
22
Карлос
7
Феррейра
18
3-2-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
2
Лейте
8
Урибе
8
Груйич
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Эванилсон
18
45
Педру
45
Педру
18
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
11
Сингх
9
Уилтон
9
Уилтон
11
Сингх
7
Феррейра
7
Амарал
7
Амарал
7
Феррейра
8
Урибе
14
Диас
14
Диас
8
Урибе
9
Эванилсон
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Эванилсон
27
Оливейра
20
Виейра
20
Виейра
27
Оливейра
8
Груйич
10
Накадзима
10
Накадзима
8
Груйич
91
Марега
9
Тареми
9
Тареми
91
Марега
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Порту
23
Lucas Silva
ЦФ
31
Michael
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
14
Нану
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
23
Lucas Silva
ЦФ
31
Michael
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Порту
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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