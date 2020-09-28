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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл: обзор матча 28 сентября 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
28.09.2020, понедельник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 3
Завершен
Сиэтл
88'
С. Ллетгет
12'
К. Рольдан
61'
К. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Замена
G. Wild
️️️️
С. Ллетгет
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Ллетгет
Пас отдал
R. Feltscher
88'
82'
Замена
M. Ibarra
️️️️
Н. Толо
79'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Й. Гомес Андраде
79'
Замена
J. Delem
️️️️
Г. Свенссон
Замена
D. Traore
️️️️
E. Insúa
78'
Замена
P. Kitchen
️️️️
J. Corona
78'
70'
Замена
Б. Смит
️️️️
W. Bruin
69'
Замена
А. Рольдан
️️️️
К. Лирдам
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Рольдан
Пас отдал
Ж. Пауло
Замена
Э. Альварес
️️️️
Х. Араухо
53'
Желтая карточка
Х. Араухо
40'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Рольдан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
25
Rolf Feltscher
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
10
Эфраин Альварес
АП
11
Ethan Zubak
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
11
Miguel Ibarra
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
3-2-5
22
Бингхэм
5
Стерес
20
ДеПуй
22
Араухо
8
Ллетгет
6
Джонатан
3
14
Чичарито
7
Павон
15
25
4-4-2
24
Фрай
3
Арреага
28
Гомес Андраде
5
Толо
18
Лирдам
14
Лодейро
7
Рольдан
13
Свенссон
6
Пауло
13
Моррис
29
8
Ллетгет
31
31
8
Ллетгет
22
Араухо
10
Альварес
10
Альварес
22
Араухо
3
19
19
3
15
2
2
15
29
14
Смит
14
Смит
29
28
Гомес Андраде
40
40
28
Гомес Андраде
5
Толо
11
11
5
Толо
18
Лирдам
16
Рольдан
16
Рольдан
18
Лирдам
13
Свенссон
21
21
13
Свенссон
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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