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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 28 сентября 2020
Ди Си Юнайтед
28.09.2020, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
86'
Г. Боу
90'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Букса
Пас отдал
G. Penilla C. + Bou
86'
ГОЛ! 0:1!
Г. Боу
Пас отдал
G. Penilla C. + Bou
Желтая карточка
Х. Морено
81'
Замена
O. Fisher
️️️️
Ж. Мора
81'
Замена
G. Rivas
️️️️
Y. Asad
81'
79'
Замена
А. Букса
️️️️
T.
Замена
Ю. Грессель
️️️️
Г. Йоу
73'
Замена
Э. Сорга
️️️️
О. Камара
68'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Й. Рейна
68'
67'
Замена
G. Penilla C. + Bou
️️️️
Т. Бьюкенан
67'
Замена
Кристиан
️️️️
L. Nguyen
Желтая карточка
Ж. Мора
50'
Желтая карточка
F. Brillant
45'
+5
45'
+2
Замена
T. McNamara
️️️️
М. Полстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
12
T.
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
68
Кристиан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
4-1-2-3
24
5
Мора
3
15
Бирнбаум
13
44
Найман
8
Морено
27
9
Камара
7
Йоу
10
Рейна
4-5-1
30
Тернер
22
24
Джонс
88
Фаррелл
5
Бай
12
17
Бьюкенан
8
Полстер
12
Калдуэлл
24
7
Боу
10
Рейна
2
2
10
Рейна
5
Мора
91
91
5
Мора
7
Йоу
24
Грессель
24
Грессель
7
Йоу
9
Камара
9
Сорга
9
Сорга
9
Камара
27
30
30
27
17
Бьюкенан
17
17
17
Бьюкенан
24
68
Кристиан
68
Кристиан
24
8
Полстер
26
26
8
Полстер
12
16
Букса
16
Букса
12
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦЗ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦЗ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Остались в запасе
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
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