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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Орландо Сити
Даллас - Орландо Сити: обзор матча 28 сентября 2020
Даллас
28.09.2020, понедельник, 03:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Орландо Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Орландо Сити
90'
+7
Желтая карточка
Нани
Желтая карточка
Т. Сантос
87'
73'
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
69'
Вторая желтая
С. Мендес
Замена
Х. Феррейра
️️️️
A. Ricaurte
66'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Б. Акоста
66'
64'
Желтая карточка
С. Мендес
63'
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
63'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Т. Акинделе
Желтая карточка
F. Jara
57'
Желтая карточка
A. Ricaurte
45'
+3
23'
Замена
К. Миллер
️️️️
Руан
Замена
Ф. Пико
️️️️
С. Москера
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
5
Bressan
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
4-3-3
1
Маурер
24
Холлингшид
3
Циглер
14
Рейнолдс
2
21
Сантос
6
Акоста
33
Москера
7
Барриос
29
8
4-1-2-1-2
1
Галлезе
21
Шлегель
13
Руан
6
Янссон
24
Смит
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
17
Нани
13
Акинделе
8
Мюллер
6
Акоста
6
Тессманн
6
Тессманн
6
Акоста
33
Москера
22
Пико
22
Пико
33
Москера
8
27
Феррейра
27
Феррейра
8
13
Акинделе
9
Дайк
9
Дайк
13
Акинделе
13
Руан
4
Миллер
4
Миллер
13
Руан
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
8
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
8
Мюллер
Остались в запасе
Даллас
Орландо Сити
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
5
Bressan
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
3
Alex De John
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
23
Brian Rowe
ВР
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
5
Bressan
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
3
Alex De John
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
23
Brian Rowe
ВР
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Даллас - Орландо Сити
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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