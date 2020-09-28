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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 28 сентября 2020
Фулхэм
28.09.2020, понедельник, 19:45
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
4'
Д. Грилиш
15'
К. Хурихейн
48'
Т. Мингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Желтая карточка
А. Камара
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Т. Мингс
87'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. Луис
84'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Трезеге
Замена
Н. Кебану
️️️️
Б. Рид
78'
77'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
К. Хурихейн
Желтая карточка
М. Ле Марша
68'
59'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Замена
М. Ле Марша
️️️️
М. Гектор
58'
48'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мингс
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
Д. Одои
47'
Желтая карточка
Д. Брайан
45'
+3
Замена
А. Камара
️️️️
К. Тете
39'
Желтая карточка
Т. Кэрни
23'
15'
ГОЛ! 0:2!
К. Хурихейн
Пас отдал
Д. МакГинн
Желтая карточка
Б. Рид
11'
11'
Желтая карточка
М. Таргетт
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Ареоля
2
Тете
6
Гектор
3
Рим
23
Брайан
3
Одои
99
Ангисса
10
Кэрни
14
Рид
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
14
Хурихейн
15
Луис
7
МакГинн
7
Трезеге
10
Грилиш
11
Уоткинс
14
Рид
92
Кебану
92
Кебану
14
Рид
6
Гектор
23
Ле Марша
23
Ле Марша
6
Гектор
2
Тете
33
Камара
33
Камара
2
Тете
14
Хурихейн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
14
Хурихейн
15
Луис
6
Накамба
6
Накамба
15
Луис
7
Трезеге
11
Траоре
11
Траоре
7
Трезеге
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
93
Антони Кноккарт
ПВ
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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