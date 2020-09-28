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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Денизлиспор
Антальяспор - Денизлиспор: обзор матча 28 сентября 2020
Антальяспор
28.09.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Денизлиспор
58'
В. Сары
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Денизлиспор
80'
Желтая карточка
M. Yumlu
79'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
Р. Муравски
Замена
У. Акыйол
️️️️
Н. Шахин
78'
73'
Замена
M. Bakalorz
️️️️
Фабиано
Замена
D. Orgill
️️️️
А. Яхович
67'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Х. Езмерт
66'
ГОЛ! 1:0!
В. Сары
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Денизлиспор
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Harun Alpsoy
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
4-4-2
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
6
Албайрак
7
Балчи
8
Шахин
16
Фреди
23
Амилтон
88
Езмерт
18
Яхович
18
Мукаиру
3-2-2-4
15
2
4
Фабиано
22
21
10
22
Муравски
11
20
28
Сагаль
29
88
Езмерт
17
Байракдар
17
Байракдар
88
Езмерт
8
Шахин
19
Акыйол
19
Акыйол
8
Шахин
18
Яхович
12
12
18
Яхович
4
Фабиано
6
6
4
Фабиано
22
Муравски
9
9
22
Муравски
Остались в запасе
Антальяспор
Денизлиспор
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Harun Alpsoy
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Harun Alpsoy
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Антальяспор - Денизлиспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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1
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