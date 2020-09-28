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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Ботафого
Атлетико Гойяненсе - Ботафого: обзор матча 28 сентября 2020
Атлетико Гойяненсе
28.09.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
50'
H.
45'
В. Луис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Ботафого
Желтая карточка
D.
89'
Желтая карточка
G.
76'
Замена
G. Ferrareis
️️️️
Матеузиньо
65'
64'
Желтая карточка
C. Renteria
Замена
Чико
️️️️
M. Vargas
64'
ГОЛ! 1:1!
H.
50'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Луис
28'
Желтая карточка
Кану
25'
Желтая карточка
А. Кайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
16
Эдсон
ОП
18
Janderson
ЦП
1
Jean
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
99
Витор Леке
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
10
Чико
АП
21
Junior Brandão
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
16
Уго
ЛЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
24
Александер Лекарос
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-2-1-4
2
Оливейра
25
Натанаэль
4
Виктор
2
Матеузиньо
17
Фрейтас
16
Эдсон
18
1
96
9
4
4-2-5
22
Кевин
4
Кану
13
Форстер
12
Луис
10
Назарио
8
Кайо
17
Баби
12
43
77
18
Рауль
96
10
Чико
10
Чико
96
2
Матеузиньо
2
2
2
Матеузиньо
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Ботафого
99
Витор Леке
ЛВ
21
Junior Brandão
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
13
Luan Sales
ЦФ
33
Эдер
ЦЗ
23
Dudu
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
16
Уго
ЛЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
2
Варлей
ЦЗ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
99
Витор Леке
ЛВ
21
Junior Brandão
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
13
Luan Sales
ЦФ
33
Эдер
ЦЗ
23
Dudu
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
Остались в запасе
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
16
Уго
ЛЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
2
Варлей
ЦЗ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Ботафого
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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