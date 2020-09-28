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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Парма
Болонья - Парма: обзор матча 28 сентября 2020
Болонья
28.09.2020, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 1
Завершен
Парма
16'
Р. Сориано
30'
Р. Сориано
56'
А. Сков Ольсен
90+1'
Р. Паласио
67'
Эрнани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Парма
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Р. Паласио
90'
+2
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Г. Медель
90'
+1
Желтая карточка
Н. Сансоне
85'
81'
Замена
К. Дермаку
️️️️
Г. Бругман
81'
Замена
А. Адоранте
️️️️
Я. Карамо
80'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
80'
Замена
С. Денсвил
️️️️
А. Хики
80'
76'
Красная карточка
С. Якопони
70'
Желтая карточка
В. Лорини
69'
Замена
М. Спрокати
️️️️
Жервиньо
67'
ГОЛ! 3:1!
Эрнани
Пас отдал
Г. Бругман
Замена
Г. Медель
️️️️
А. Поли
64'
60'
Желтая карточка
Ю. Куцка
58'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Я. Дези
ГОЛ! 3:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Р. Сориано
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сориано
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
23
Эрнани
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
32
Лоренцо Симонетти
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-3-3
1
Скорупски
2
Хики
5
Томиясу
5
Данило
29
Де Сильвестри
22
Схаутен
21
Сориано
15
Поли
99
Барроу
8
Паласио
70
Сков Ольсен
4-1-3-2
55
Сепе
16
Лорини
2
Якопони
22
Алвеш
36
Дармиан
16
Бругман
6
Дези
23
Эрнани
33
Куцка
14
Карамо
27
Жервиньо
2
Хики
4
Денсвил
4
Денсвил
2
Хики
15
Поли
17
Медель
17
Медель
15
Поли
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
8
Паласио
9
Сантандер
9
Сантандер
8
Паласио
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
14
Карамо
9
Адоранте
9
Адоранте
14
Карамо
16
Бругман
55
Дермаку
55
Дермаку
16
Бругман
33
Куцка
33
Грасси
33
Грасси
33
Куцка
27
Жервиньо
93
Спрокати
93
Спрокати
27
Жервиньо
6
Дези
26
Силигарди
26
Силигарди
6
Дези
Остались в запасе
Болонья
Парма
8
Николас Домингес
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
32
Лоренцо Симонетти
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
8
Николас Домингес
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Остались в запасе
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
32
Лоренцо Симонетти
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Болонья - Парма
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
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