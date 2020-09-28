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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Портленд
Ванкувер Уайткепс - Портленд: обзор матча 28 сентября 2020
Ванкувер Уайткепс
28.09.2020, понедельник, 05:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Портленд
5'
Ф. Мора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Портленд
Замена
Р. Рапозо
️️️️
К. Дажоме
90'
+2
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Д. Нервински
90'
+1
77'
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
К. Паредес
77'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
Замена
D. Milinkovic
️️️️
К. Гутьеррес
64'
58'
Замена
Й. Чара
️️️️
М. Лориа
49'
Желтая карточка
К. Паредес
46'
Замена
D. Valeri
️️️️
Э. Уильямсон
45'
+3
Желтая карточка
М. Фарфан
Желтая карточка
Ж. Бикел
45'
+1
Желтая карточка
Л. Каваллини
40'
Желтая карточка
К. Гутьеррес
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мора
Пас отдал
Э. Уильямсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
8
Йимми Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
3-2-1-4
35
6
Аднан
4
Гутьеррес
2
Нервински
12
Бикел
24
Овусу
11
Дажоме
4
9
Каваллини
12
15
4-3-3
12
Кларк
28
Бонилья
3
Фарфан
33
Мабиала
13
Жупарич
21
Чара
19
Уильямсон
8
Паредес
99
Мора
24
Поло
44
Лориа
2
Нервински
87
Риккеттс
87
Риккеттс
2
Нервински
4
Гутьеррес
7
7
4
Гутьеррес
11
Дажоме
21
Рапозо
21
Рапозо
11
Дажоме
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
44
Лориа
8
Чара
8
Чара
44
Лориа
19
Уильямсон
8
8
19
Уильямсон
8
Паредес
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
8
Паредес
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Портленд
32
Isaac Boehmer
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
18
Зак МакГроу
ЦЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
32
Isaac Boehmer
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Остались в запасе
18
Зак МакГроу
ЦЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Портленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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