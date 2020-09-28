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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Коламбус
Торонто - Коламбус: обзор матча 28 сентября 2020
Торонто
28.09.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Коламбус
48'
J. Altidore
59'
А. Посуэло
77'
Р. Ларея
40'
К. Мавинга (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Коламбус
Замена
T. Gallacher
️️️️
Р. Ларея
90'
Замена
P. Mullins
️️️️
A. Akinola
89'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
А. Посуэло
89'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
П. Пьятти
89'
Желтая карточка
М. Дельгадо
86'
Замена
N. DeLeon
️️️️
J. Altidore
83'
78'
Замена
К. Кадден
️️️️
Х. Аффул
78'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
П. Сантуш
ГОЛ! 3:1!
Р. Ларея
77'
67'
Желтая карточка
Э. Моррис
62'
Замена
Э. Моррис
️️️️
С. Берхальтер
62'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
ГОЛ! 2:1!
А. Посуэло
59'
57'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
H. Jimenez
ГОЛ! 1:1!
J. Altidore
Пас отдал
А. Посуэло
48'
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Мавинга
Желтая карточка
J. Altidore
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
26
Alex Bono
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
9
Jordan Hamilton
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
3-3-1-3
31
Вестберг
34
17
Мавинга
2
22
Ларея
8
Дельгадо
21
Осорио
10
Пьятти
9
17
8
Посуэло
3-4-1-2
89
Ром
3
6
Менса
25
Аффул
6
Артур
10
Зелараян
7
Сантуш
6
Берхальтер
14
Диас
9
Зардес
16
22
Ларея
3
3
22
Ларея
17
18
18
17
8
Посуэло
26
Нельсон
26
Нельсон
8
Посуэло
10
Пьятти
6
Фрейзер
6
Фрейзер
10
Пьятти
9
13
13
9
6
Берхальтер
10
Моррис
10
Моррис
6
Берхальтер
16
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
16
25
Аффул
28
Кадден
28
Кадден
25
Аффул
7
Сантуш
0
0
7
Сантуш
14
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
14
Диас
Остались в запасе
Торонто
Коламбус
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
9
Jordan Hamilton
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Остались в запасе
9
Jordan Hamilton
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Торонто - Коламбус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
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3 : 1
02.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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