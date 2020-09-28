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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Гойас
Сеара - Гойас: обзор матча 28 сентября 2020
Сеара
28.09.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Гойас
53'
Шарлес
73'
Вина
2'
R. Moura
90+1'
Д. Дуарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Гойас
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Дуарт
Желтая карточка
R.
86'
82'
Замена
I. Jara
️️️️
Д. Бесса
81'
Замена
L.
️️️️
R. Moura
ГОЛ! 2:1!
Вина
73'
Желтая карточка
T. Pagnussat
64'
61'
Желтая карточка
D. Villalva
ГОЛ! 1:1!
Шарлес
53'
Замена
Клебер
️️️️
R. SÃ³bis
46'
2'
ГОЛ! 0:1!
R. Moura
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
1
Fernando Prass
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
5
Breno
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
45
Лима
ПВ
9
Клебер
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
74
Martha
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
Гойас
4
Херон
ЛЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
32
Yago
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
7
Mike
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
12
LucÃ£o
ЦФ
3-2-1-5
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
35
Шарлес
88
Собрал
29
Вина
23
3
8
27
1
3-2-5
33
Дуарт
2
31
Кажу
30
Сандро
11
Бесса
27
9
70
Лопес
5
11
23
9
Клебер
9
Клебер
23
11
Бесса
18
18
11
Бесса
9
12
12
9
Остались в запасе
Сеара
Гойас
9
Bergson
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
45
Лима
ПВ
91
Wescley
ЦФ
74
Martha
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
12
Diogo Silva
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
77
Vidal
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
32
Yago
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
9
Bergson
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
45
Лима
ПВ
91
Wescley
ЦФ
74
Martha
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
12
Diogo Silva
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
Остались в запасе
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
77
Vidal
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
32
Yago
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Сеара - Гойас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
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Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
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