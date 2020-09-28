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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Панатинаикос
Ларисса - Панатинаикос: обзор матча 28 сентября 2020
Ларисса
28.09.2020, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
26'
Ф. Македа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Панатинаикос
90'
+2
Замена
️️️️
Карлитос
88'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Канталапьерда
88'
Замена
D. Serpezis
️️️️
Я. Бузукис
Замена
М. Музек
️️️️
A. Michael
77'
74'
Замена
Шавьер
️️️️
Ф. Македа
Замена
A. Ghazal
️️️️
A. Secerovic
73'
Замена
O. Grigoropoulos
️️️️
M. Bertos
72'
Замена
V. Platellas
️️️️
N. Trujić
56'
Желтая карточка
G. Torje
42'
38'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Македа
Пас отдал
Ф. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
0
G. Torje
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Ларисса
77
Матео Музек
ЦЗ
66
Ali Ghazal
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
4-4-2
1
25
5
70
4
22
0
22
20
Спарв
17
Дурмишай
7
3-5-2
1
Диудис
28
Санчес
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
10
Карлитос
8
Бузукис
20
6
Курбелис
27
Хуанкар
10
Канталапьерда
9
Македа
25
24
24
25
7
0
0
7
5
77
Музек
77
Музек
5
22
66
66
22
8
Бузукис
58
58
8
Бузукис
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
9
Македа
16
Шавьер
16
Шавьер
9
Македа
Остались в запасе
Ларисса
Панатинаикос
19
Vladimir Bajić
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
19
Vladimir Bajić
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Ларисса - Панатинаикос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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