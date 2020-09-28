Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Фамаликан
Белененсеш - Фамаликан: обзор матча 28 сентября 2020
Белененсеш
28.09.2020, понедельник, 21:45
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 2
Завершен
Фамаликан
42'
М. Кассьерра
52'
Риччели
55'
К. Валенсуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Фамаликан
90'
+6
Желтая карточка
Х. Перейра
90'
+5
Желтая карточка
A. Silva
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кампана
90'
+1
Желтая карточка
П. Вильям
Замена
C.
️️️️
А. Тайра
86'
85'
Замена
H. Trevisan
️️️️
К. Вердонк
85'
Замена
A. Luković
️️️️
Б. Жордау
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
76'
72'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Гуга
72'
Замена
A. Silva
️️️️
К. Валенсуэла
Замена
А. Соуза
️️️️
Т. Пете
63'
Желтая карточка
S. Varela
62'
59'
Замена
Л. Кампана
️️️️
R. Del Campo
55'
ГОЛ! 1:2!
К. Валенсуэла
52'
ГОЛ! 1:1!
Риччели
Пас отдал
R. Del Campo
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
М. Кардозу
42'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
36'
Желтая карточка
Т. Пете
25'
15'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
6
Bruno Ramires
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
99
Ruben Del Campo
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
8
Caue
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
26
Хоакин Перейра
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
4-2-1-3
99
Морейра
3
Энрике
12
Пете
28
Лима
16
Рибейру
6
Тайра
28
Эшгайю
20
Кардозу
0
9
Кассьерра
6
3-2-3-2
1
Злобин
6
Гуга
3
Вильям
5
Риччели
6
Бабич
24
Вердонк
10
12
Ассунсао
6
Жордау
99
21
Валенсуэла
0
19
19
0
12
Пете
77
Соуза
77
Соуза
12
Пете
6
Тайра
8
8
6
Тайра
99
9
Кампана
9
Кампана
99
6
Гуга
26
Перейра
26
Перейра
6
Гуга
6
Жордау
31
31
6
Жордау
24
Вердонк
34
34
24
Вердонк
21
Валенсуэла
33
33
21
Валенсуэла
Остались в запасе
Белененсеш
Фамаликан
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
1
Луис Жуниор
ВР
50
Jhonata Robert
ЦФ
80
Лоуренс Офори
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
50
Jhonata Robert
ЦФ
80
Лоуренс Офори
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Белененсеш - Фамаликан
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+