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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль: обзор матча 28 сентября 2020
Нью-Йорк Ред Буллз
28.09.2020, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Монреаль
14'
T. Barlow
35'
T. Barlow
56'
D. Royer
57'
Каку
4'
B. Krkić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
87'
Красная карточка
Л. Бинкс
Замена
️️️️
Каку
81'
Замена
С. Тетте
️️️️
T. Barlow
66'
Замена
J. Pendant
️️️️
M. Egbo
59'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
D. Valot F. + Royer
59'
58'
Замена
А. Сейдич
️️️️
E. Maciel
ГОЛ! 4:1!
Каку
Пас отдал
D. Royer
57'
ГОЛ! 3:1!
D. Royer
Пас отдал
Каку
56'
37'
Желтая карточка
Л. Бинкс
ГОЛ! 2:1!
T. Barlow
Пас отдал
D. Royer
35'
ГОЛ! 1:1!
T. Barlow
Пас отдал
M. Egbo
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
B. Krkić
Пас отдал
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Каку
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
9
Bojan Krkić
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Нью-Йорк Ред Буллз
22
Kendall Mcintosh
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
3-3-1-3
1
Йенсен
13
Неалис
26
Паркер
3
Данкан
0
23
Кассерес
10
Каку
8
Страуд
16
77
18
3-4-3
25
Диоп
4
Бинкс
22
Райтала
16
6
Пьетт
2
Ваньяма
2
26
Лаппалайнен
37
Уррути
9
25
18
7
7
18
0
16
Йервуд
16
Йервуд
0
16
10
Тетте
10
Тетте
16
25
14
Сейдич
14
Сейдич
25
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль
0
B. Mines
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
40
Jonathan Sirois
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
27
Clement Bayiha
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
Остались в запасе
0
B. Mines
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Остались в запасе
40
Jonathan Sirois
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
27
Clement Bayiha
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Тьерри Анри
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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