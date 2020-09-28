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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Интер Майами
Филадельфия Юнион - Интер Майами: обзор матча 28 сентября 2020
Филадельфия Юнион
28.09.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Интер Майами
25'
A. Fontana
69'
I.
90+6'
Б. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Интер Майами
ГОЛ! 3:0!
Б. Ааронсон
90'
+6
Замена
️️️️
К. Вагнер
87'
81'
Замена
В. Трапп
️️️️
В. Ульоа
Замена
A. Wooten
️️️️
С. Сантос
78'
75'
Пенальти не реализован!
Г. Игуаин
ГОЛ! 2:0!
I.
Пас отдал
K. Przybyłko
69'
69'
Замена
Д. Неалис
️️️️
А. Рейес
Замена
I.
️️️️
A. Fontana
61'
Желтая карточка
С. Сантос
46'
46'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
J. Agudelo
ГОЛ! 1:0!
A. Fontana
Пас отдал
K. Przybyłko
25'
5'
Желтая карточка
А. Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
0
Ilson
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
4-3-1-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
3
МакКензи
5
Глеснес
2
Реал
70
Мартинес
35
Монтейру
17
11
Ааронсон
93
19
Сантос
2-5-3
31
4
Фигаль
14
44
Свит
13
Ульоа
8
Матюиди
15
Рейес
90
Морган
7
Писарро
0
9
Игуаин
27
Вагнер
27
Вагнер
17
0
0
17
19
Сантос
14
14
19
Сантос
15
Рейес
12
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
0
19
Робинсон
19
Робинсон
0
13
Ульоа
20
Трапп
20
Трапп
13
Ульоа
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Интер Майами
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
9
Хулиан Карранца
ЦФ
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
20
Michee Ngalina
ЦФ
Остались в запасе
9
Хулиан Карранца
ЦФ
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Филадельфия Юнион - Интер Майами
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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Филадельфия Юнион
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