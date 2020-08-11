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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 11 августа 2020
Рубин
11.08.2020, вторник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
2'
А. Миранчук
26'
Д. Баринов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
90'
+3
Желтая карточка
Н. Иосифов
90'
+1
Замена
Д. Куликов
️️️️
М. Рыбус
90'
+1
Замена
Н. Иосифов
️️️️
Д. Баринов
90'
+1
Замена
М. Агеев
️️️️
Ф. Смолов
88'
Желтая карточка
С. Магкеев
Желтая карточка
Д. Макаров
85'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
И. Игнатьев
80'
78'
Желтая карточка
Д. Баринов
77'
Замена
С. Магкеев
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Х. Кварацхелия
73'
70'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Д. Рыбчинский
Желтая карточка
Ф. Уремович
65'
Красная карточка
С. Бегич
65'
Замена
Д. Макаров
️️️️
С. Бакаев
63'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
И. Коновалов
62'
59'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Желтая карточка
И. Игнатьев
50'
48'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
Замена
С. Бегич
️️️️
И. Самошников
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Баринов
Пас отдал
Д. Рыбчинский
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Рыбчинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
77
Денис Макаров
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Дюпин
3
Меркулов
22
Уремович
15
Старфельт
71
Самошников
28
Абильдгор
17
Коновалов
7
Йевтич
7
Кварацхелия
17
Бакаев
18
Игнатьев
4-2-3-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
26
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
20
Крыховяк
20
Рыбчинский
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
7
Кварацхелия
22
Давиташвили
22
Давиташвили
7
Кварацхелия
17
Бакаев
77
Макаров
77
Макаров
17
Бакаев
18
Игнатьев
23
Тарасов
23
Тарасов
18
Игнатьев
71
Самошников
2
Бегич
2
Бегич
71
Самошников
17
Коновалов
21
Деспотович
21
Деспотович
17
Коновалов
20
Рыбчинский
20
Игнатьев
20
Игнатьев
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
27
Магкеев
27
Магкеев
10
Жемалетдинов
6
Баринов
20
Иосифов
20
Иосифов
6
Баринов
31
Рыбус
25
Куликов
25
Куликов
31
Рыбус
90
Смолов
13
Агеев
13
Агеев
90
Смолов
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Рубин - Локомотив
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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