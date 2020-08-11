Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вулверхэмптон - Севилья
Вулверхэмптон - Севилья: обзор матча 11 августа 2020
Вулверхэмптон
11.08.2020, вторник, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Севилья
88'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Севилья
Желтая карточка
Р. Невеш
90'
+1
89'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
88'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Э. Банега
85'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
85'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Хордан
Замена
Д. Жота
️️️️
А. Траоре
79'
Замена
П. Нету
️️️️
Ж. Моутинью
71'
Желтая карточка
Р. Сайсс
49'
Пенальти не реализован!
Р. Хименес
13'
12'
Желтая карточка
Д. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вулверхэмптон
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Джон Радди
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Пабло Перес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
2
Доэрти
29
Сайсс
19
Винагре
8
Невеш
30
Боли
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
3
Регилон
5
Фернандо
11
Банега
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
24
Траоре
20
Жота
20
Жота
24
Траоре
8
Моутинью
7
Нету
7
Нету
8
Моутинью
19
Хордан
20
Васкес
20
Васкес
19
Хордан
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Севилья
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
62
Андреас Сендергор
ВР
9
Леонардо Кампана
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
17
Пабло Перес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
62
Андреас Сендергор
ВР
9
Леонардо Кампана
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
17
Пабло Перес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вулверхэмптон - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Севилья
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+