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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хиберниан
Данди Юнайтед - Хиберниан: обзор матча 11 августа 2020
Данди Юнайтед
11.08.2020, вторник, 20:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Хиберниан
65'
К. Доидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Хиберниан
Желтая карточка
L. Chalmers
80'
78'
Замена
М. Хальберг
️️️️
Д. Ньюэлл
Замена
К. Смит
️️️️
Н. Кларк
74'
Замена
L. Chalmers
️️️️
L. Bolton
73'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Доидж
Пас отдал
Д. Доиг
56'
Замена
S. Allan
️️️️
Д. Хорган
Желтая карточка
М. Коннолли
45'
25'
Желтая карточка
А. Гогич
20'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Желтая карточка
J. Robson
9'
Замена
A. Spörle
️️️️
J. Robson
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
6
Mark Reynolds
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Хиберниан
98
Мацей Дабровски
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
2
David Gray
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
2-1-2-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
6
Коннолли
66
Батчер
6
Харкс
8
8
9
10
Кларк
3
6
4-1-2-1-2
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
11
Ньюэлл
7
Хорган
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
8
23
23
8
10
Кларк
17
Смит
17
Смит
10
Кларк
3
3
3
3
11
Ньюэлл
5
Хальберг
5
Хальберг
11
Ньюэлл
7
Хорган
23
23
7
Хорган
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Хиберниан
2
Kieran Freeman
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
16
Adam King
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
98
Мацей Дабровски
ВР
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
27
Ben Stirling
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
2
Kieran Freeman
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
16
Adam King
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Остались в запасе
98
Мацей Дабровски
ВР
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
27
Ben Stirling
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Данди Юнайтед - Хиберниан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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