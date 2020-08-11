Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Базель
Шахтер - Базель: обзор матча 11 августа 2020
Шахтер
11.08.2020, вторник, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 1
Завершен
Базель
2'
А. Мораес
22'
Тайсон
75'
А. Патрик (П)
88'
Додо
90+2'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Базель
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
С. Кампо
ГОЛ! 4:0!
Додо
Пас отдал
Тете
88'
Желтая карточка
В. Бондарь
87'
Замена
Тете
️️️️
Тайсон
85'
Замена
Фернандо
️️️️
А. Мораес
85'
Замена
Майкон
️️️️
М. Антонио
85'
Замена
В. Коваленко
️️️️
А. Патрик
78'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Патрик
75'
73'
Замена
Рамирес
️️️️
Я. ван дер Верфф
73'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
В. Штокер
73'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Кабрал
Замена
М. Соломон
️️️️
Марлос
72'
64'
Желтая карточка
А. Кабрал
60'
Замена
Я. Маршан
️️️️
Т. Джака
Желтая карточка
А. Патрик
53'
26'
Желтая карточка
Ф. Фрай
ГОЛ! 2:0!
Тайсон
Пас отдал
Марлос
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
Марлос
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
1
Йозеф Пукай
ВР
47
Элис Исуфи
ЦЗ
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
91
Лирик Виши
ЦП
7
Рамирес
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
27
Кривцов
5
Бондарь
22
Матвиенко
2
Додо
27
Степаненко
8
Антонио
10
Патрик
10
Марлос
18
Мораес
11
Тайсон
4-4-1-1
1
Николич
30
Видмер
16
ван дер Верфф
15
Альдрете
18
Петретта
10
Кампо
20
Фрай
14
Штокер
34
Джака
9
Пулулу
19
Кабрал
10
Марлос
10
Соломон
10
Соломон
10
Марлос
11
Тайсон
11
Тете
11
Тете
11
Тайсон
18
Мораес
11
Фернандо
11
Фернандо
18
Мораес
8
Антонио
8
Майкон
8
Майкон
8
Антонио
10
Патрик
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Патрик
16
ван дер Верфф
7
Рамирес
7
Рамирес
16
ван дер Верфф
34
Джака
38
Маршан
38
Маршан
34
Джака
14
Штокер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Штокер
19
Кабрал
9
Адеми
9
Адеми
19
Кабрал
Остались в запасе
Шахтер
Базель
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
16
Нильс де Моль
ВР
91
Лирик Виши
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
91
Лирик Виши
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Шахтер - Базель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Базель
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+