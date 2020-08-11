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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ротор - Зенит
Ротор - Зенит: обзор матча 11 августа 2020
Ротор
11.08.2020, вторник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
22'
А. Дзюба
79'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Зенит
87'
Замена
А. Мостовой
️️️️
С. Дриусси
82'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
82'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
В. Барриос
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
М. Султонов
82'
Замена
О. Николаев
️️️️
А. Байрыев
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
С. Дриусси
71'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Малком
70'
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Азмун
Замена
И. Жигулев
️️️️
Е. Песегов
63'
Желтая карточка
Д. Степанов
49'
41'
Желтая карточка
В. Караваев
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Дриусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
56
Александр Довбня
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ротор
34
Никита Репин
ВР
3
Армен Манучарян
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Илья Жигулев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Зенит
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3-2-2-1-1
56
Довбня
5
Пискунов
30
Гогуа
28
Байрыев
5
Степанов
6
Макаров
34
Алейник
7
Песегов
28
Султонов
9
Муллин
4-1-1-2-2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
44
Ракицкий
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
10
Малком
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
28
Байрыев
11
Николаев
11
Николаев
28
Байрыев
7
Песегов
10
Жигулев
10
Жигулев
7
Песегов
28
Султонов
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
28
Султонов
10
Малком
18
Жирков
18
Жирков
10
Малком
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Барриос
9
Дриусси
77
Мостовой
77
Мостовой
9
Дриусси
20
Азмун
24
Ригони
24
Ригони
20
Азмун
Остались в запасе
Ротор
Зенит
34
Никита Репин
ВР
3
Армен Манучарян
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Александр Хацкевич
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
3
Армен Манучарян
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ротор - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Волгоград Арена
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