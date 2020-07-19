Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Фенербахче
Бешикташ - Фенербахче: обзор матча 19 июля 2020
Бешикташ
19.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Фенербахче
63'
Д. Вида
70'
Г. Генюл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Фенербахче
90'
Желтая карточка
Жаилсон
Желтая карточка
Д. Эркин
90'
89'
Замена
Э. Беяз
️️️️
Т. Чигерчи
88'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
86'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Т. Бойд
85'
81'
Желтая карточка
С. Фалет
71'
Замена
Жаилсон
️️️️
О. Туфан
ГОЛ! 2:0!
Г. Генюл
Пас отдал
Д. Эркин
70'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
J. Lens
68'
67'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
E. BelÃ¶zoglu
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
Пас отдал
Т. Бойд
63'
Замена
A. Diaby
️️️️
К. Боатенг
59'
55'
Желтая карточка
С. Азиз
Желтая карточка
Г. Генюл
31'
Желтая карточка
J. Lens
27'
25'
Красная карточка
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
5
Emre BelÃ¶zoglu
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
39
Cenk Alptekin
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4-3-1-2
30
Дестаноглу
77
Генюл
3
Роко
88
Эркин
21
Вида
6
Эль-Ненни
27
13
Хатчинсон
27
Боатенг
17
Йылмаз
19
Бойд
4-1-4-1
1
Баиндыр
33
Али Калдырым
8
Дирар
4
Азиз
5
Фалет
38
Чигерчи
9
Тюрук
5
24
Кадиоглу
11
Туфан
19
Мурики
19
Бойд
50
Ялчин
50
Ялчин
19
Бойд
27
20
Уйсал
20
Уйсал
27
27
Боатенг
21
21
27
Боатенг
11
Туфан
16
Жаилсон
16
Жаилсон
11
Туфан
38
Чигерчи
17
Беяз
17
Беяз
38
Чигерчи
5
10
Родригеш
10
Родригеш
5
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
39
Cenk Alptekin
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
Остались в запасе
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
39
Cenk Alptekin
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Фенербахче
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+