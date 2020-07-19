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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 19 июля 2020
Атлетико
19.07.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
30'
Коке
87'
А. Янузай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
90'
Желтая карточка
Н. Монреаль
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Янузай
78'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Х. Хименес
️️️️
К. Триппьер
78'
Замена
М. Льоренте
️️️️
А. Мората
65'
65'
Замена
Порту
️️️️
М. Эдегор
64'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Витоло
57'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Д. Коста
56'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Парти
56'
46'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Горосабель
46'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Д. Льоренте
Желтая карточка
Т. Парти
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
А. Мората
30'
18'
Желтая карточка
А. Горосабель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
18
Фелипе
2
Триппьер
18
Парти
16
Эррера
6
Коке
7
Витоло
19
Коста
21
Мората
3-2-2-2-1
13
Мойя
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Льоренте
2
Горосабель
18
Монреаль
36
Субименди
23
Мерино
8
Эдегор
10
Оярсабаль
9
Исак
21
Мората
14
Льоренте
14
Льоренте
21
Мората
2
Триппьер
20
Хименес
20
Хименес
2
Триппьер
19
Коста
10
Карраско
10
Карраско
19
Коста
18
Парти
10
Корреа
10
Корреа
18
Парти
7
Витоло
79
Феликс
79
Феликс
7
Витоло
2
Горосабель
7
Барренечеа
7
Барренечеа
2
Горосабель
8
Эдегор
10
Порту
10
Порту
8
Эдегор
3
Льоренте
6
Элустондо
6
Элустондо
3
Льоренте
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Роберто Лопес
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
12
Роберто Лопес
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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