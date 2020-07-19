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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Мариуполь
Львов - Мариуполь: обзор матча 19 июля 2020
Львов
19.07.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 10 тур
0 : 2
Завершен
Мариуполь
32'
М. Чех
59'
В. Чурко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Мариуполь
80'
Замена
A. Dudik
️️️️
А. Кулаков
Замена
Н. Ныч
️️️️
Я. Богунов
75'
Замена
А. Братков
️️️️
S. Lyulka
75'
61'
Замена
F.
️️️️
J. Lima
Замена
M. Iacovelli
️️️️
Р. Оливейра
61'
60'
Замена
️️️️
Д. Топалов
60'
Замена
️️️️
В. Чурко
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Чурко
Желтая карточка
Р. Сабино
57'
39'
Желтая карточка
А. Кулаков
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Чех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
22
Егор Клименчук
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
89
Чина
ПВ
26
Maksim Khimchak
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
0
Filipe
ЦФ
18
Welves
ЦФ
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Мариуполь
5
Джойским Дава
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
97
Artem Dudik
ЦП
30
Jonatan Lima
ЦП
2-3-1-3
29
Сарнавский
33
90
22
Клименчук
5
Сабино
11
Богунов
89
Чина
19
Оливейра
11
Татарков
26
4-1-2-3
33
13
Яворский
19
3
Сагуткин
9
Корниенко
6
Чех
12
Топалов
5
Федорчук
7
Кащук
11
Чурко
10
Кулаков
0
0
90
18
Братков
18
Братков
90
19
Оливейра
14
14
19
Оливейра
11
Богунов
15
Ныч
15
Ныч
11
Богунов
10
Кулаков
97
97
10
Кулаков
30
30
Остались в запасе
Львов
Мариуполь
94
Герман Пеньков
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
18
Welves
ЦФ
22
Илья Путря
ПЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
18
Welves
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Путря
ПЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Львов - Мариуполь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
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Львов
Мариуполь
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2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
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Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
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2021.12.17 09:53
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
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