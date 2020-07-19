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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Базель
Серветт - Базель: обзор матча 19 июля 2020
Серветт
19.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Базель
9'
Г. Кюи
59'
А. Шалк
19'
С. Кампо (П)
62'
О. Альдрете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Базель
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Конья
85'
83'
Вторая желтая
А. Кабрал
80'
Замена
Рамирес
️️️️
Т. Джака
79'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Пулулу
Желтая карточка
А. Шалк
73'
62'
ГОЛ! 2:2!
О. Альдрете
61'
Желтая карточка
А. Кабрал
Желтая карточка
Т. Конья
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Шалк
59'
Желтая карточка
К. Имери
45'
+3
Желтая карточка
А. Сотье
43'
37'
Желтая карточка
О. Альдрете
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
31'
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Кампо
ГОЛ! 1:0!
Г. Кюи
Пас отдал
А. Шалк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
42
Kevin Monteiro
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
47
Элис Исуфи
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
7
Рамирес
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
4-1-3-2
32
Фрик
3
Вуйоз
4
Руй
32
Сотье
23
Сассо
30
Имери
8
Конья
5
Ондуа
9
Стеванович
99
Кюи
8
Шалк
4-4-1-1
1
Омлин
30
Видмер
16
ван дер Верфф
15
Альдрете
5
Джемерт
34
Джака
14
Штокер
20
Фрай
10
Кампо
9
Пулулу
19
Кабрал
8
Конья
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Конья
99
Кюи
20
20
99
Кюи
34
Джака
7
Рамирес
7
Рамирес
34
Джака
9
Пулулу
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Пулулу
Остались в запасе
Серветт
Базель
42
Kevin Monteiro
ЦФ
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
47
Элис Исуфи
ЦЗ
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
42
Kevin Monteiro
ЦФ
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
Остались в запасе
47
Элис Исуфи
ЦЗ
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Серветт - Базель
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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