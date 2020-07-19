Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лечче
Дженоа - Лечче: обзор матча 19 июля 2020
Дженоа
19.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Лечче
7'
А. Санабрия
81'
Габриэл (АГ)
60'
М. Манкосу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лечче
Замена
А. Фавилли
️️️️
Г. Пандев
90'
+1
Замена
Э. Гольданига
️️️️
А. Баррека
90'
83'
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Я. Петриччионе
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Габриэл
81'
Желтая карточка
К. Ромеро
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Манкосу
Пас отдал
К. Делл'Орко
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
Я. Фальке
54'
52'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
Замена
А. Пинамонти
️️️️
А. Санабрия
46'
45'
+2
Пенальти не реализован!
М. Манкосу
44'
Желтая карточка
Р. Сапонара
35'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
32'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Х. Бабакар
Желтая карточка
Л. Лерагер
15'
Замена
А. Баррека
️️️️
С. Стураро
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
5
Масиелло
25
Сапата
4
Кришито
21
Ромеро
21
Лерагер
20
Шоне
27
Стураро
44
Фальке
19
Санабрия
21
Пандев
4-1-3-1
22
Габриэл
2
Донати
15
Лучионе
3
Пас
15
Делл'Орко
10
Петриччионе
72
Барак
17
Сапонара
17
Фариас
15
Бабакар
44
Фальке
24
Ягелло
24
Ягелло
44
Фальке
27
Стураро
3
Баррека
3
Баррека
27
Стураро
Баррека
18
Гольданига
18
Гольданига
Баррека
19
Санабрия
9
Пинамонти
9
Пинамонти
19
Санабрия
21
Пандев
99
Фавилли
99
Фавилли
21
Пандев
10
Петриччионе
25
Фалько
25
Фалько
10
Петриччионе
15
Бабакар
18
Лападула
18
Лападула
15
Бабакар
Остались в запасе
Дженоа
Лечче
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
34
Серджо Мазелли
ЦП
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
37
Жан Маер
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
34
Серджо Мазелли
ЦП
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
37
Жан Маер
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Дженоа - Лечче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Лечче
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+