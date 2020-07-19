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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Маритиму
Витория Гимараеш - Маритиму: обзор матча 19 июля 2020
Витория Гимараеш
19.07.2020, воскресенье, 23:15
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 0
Завершен
Маритиму
24'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Маритиму
90'
+3
Замена
F. Bambock
️️️️
П. Пеладжо
Замена
Пепе
️️️️
М. Эдвардс
90'
+1
90'
Замена
E.
️️️️
D. Kerkez
83'
Желтая карточка
Нану
Замена
P. Henrique
️️️️
А. Андре
78'
71'
Желтая карточка
Р. Сантос
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Дуарте
69'
Замена
Рочинья
️️️️
O. John
69'
65'
Желтая карточка
П. Пеладжо
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
64'
61'
Замена
K.
️️️️
Э. Коста
60'
Замена
G.
️️️️
Хадаш
54'
Желтая карточка
Ф. Шина
Желтая карточка
F. Venancio
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
Ф. Сако
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
0
O. John
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Хадаш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
24
Victor García
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Давидсон
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
12
Franck Bambock
ЦП
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
4-4-2
91
Джонатан
21
37
29
Анен
77
Сако
21
Андре Андре
31
Поа
10
Эдвардс
24
19
Дуарте
0
3-2-3-2
1
Абедзаде
5
Зайнадине
15
Сантос
45
Шина
14
Нану
5
8
Хадаш
6
Пеладжо
4
12
Коста
9
Пиньо
0
10
Рочинья
10
Рочинья
0
21
Андре Андре
14
14
21
Андре Андре
10
Эдвардс
88
Пепе
88
Пепе
10
Эдвардс
19
Дуарте
7
Уаттара
7
Уаттара
19
Дуарте
6
Пеладжо
12
12
6
Пеладжо
5
24
24
5
8
Хадаш
10
10
8
Хадаш
12
Коста
20
20
12
Коста
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Маритиму
45
Жоау Педру
ЦФ
1
Douglas Jesus
ВР
24
Victor García
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
11
Давидсон
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
45
Жоау Педру
ЦФ
1
Douglas Jesus
ВР
24
Victor García
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
11
Давидсон
ЦП
Остались в запасе
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Витория Гимараеш - Маритиму
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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