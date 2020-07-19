Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Денизлиспор
Аланьяспор - Денизлиспор: обзор матча 19 июля 2020
Аланьяспор
19.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Денизлиспор
90+5'
О. Булут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Денизлиспор
ГОЛ! 1:0!
О. Булут
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
О. Эступиньян
Замена
О. Булут
️️️️
Э. Караджа
85'
85'
Замена
Ã. Ãek
️️️️
R. Niyaz
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Чагыран
77'
75'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
H. Rodallega
Замена
J. Fernandes
️️️️
E. Altintas
67'
65'
Замена
M. Kibong Mbamba
️️️️
И. Сакей
Желтая карточка
С. Колкер
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
0
E. Altintas
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Аланьяспор
1
Дженк Генен
ВР
34
Eray Birnican
ВР
53
Lokman Gör
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
14
Baiano
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Денизлиспор
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
24
29
Колкер
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
6
Чагыран
6
Сиопис
0
9
Бакасетас
7
Караджа
9
4-4-2
1
15
22
21
18
Явру
22
Муравски
9
10
5
Сакей
11
20
7
Караджа
6
Булут
6
Булут
7
Караджа
0
10
10
0
6
Чагыран
9
Пектемек
9
Пектемек
6
Чагыран
20
60
60
20
5
Сакей
6
6
5
Сакей
11
19
Эступиньян
19
Эступиньян
11
Остались в запасе
Аланьяспор
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
34
Eray Birnican
ВР
53
Lokman Gör
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
14
Baiano
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
34
Eray Birnican
ВР
53
Lokman Gör
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
14
Baiano
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
Остались в запасе
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Аланьяспор - Денизлиспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Денизлиспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+