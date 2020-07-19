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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Коньяспор
Трабзонспор - Коньяспор: обзор матча 19 июля 2020
Трабзонспор
19.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
3 : 4
Завершен
Коньяспор
12'
А. Серлот
56'
А. Серлот (П)
61'
Ф. Новак
42'
Р. Байич
81'
Л. Шенгелия
88'
Н. Скубич (П)
90+2'
Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Коньяспор
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
Тюрам
88'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Н. Скубич
Желтая карточка
М. Да Кошта
87'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Б. Ндиайе
84'
81'
ГОЛ! 3:2!
Л. Шенгелия
75'
Замена
Тюрам
️️️️
Р. Байич
75'
Замена
F. Ãztorun
️️️️
А. Улудаг
ГОЛ! 3:1!
Ф. Новак
61'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Серлот
56'
Замена
Гильерме
️️️️
Э. Нвакаеме
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Байич
Пас отдал
О. Али Саинер
39'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Евтович
Желтая карточка
К. Экубан
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
К. Экубан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
81
Калеб Экубан
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
12
Гильерме
ЦП
7
Юсуф Сари
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Коньяспор
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
4-4-2
1
Чакир
22
Черекчи
3
Да Кошта
57
Новак
37
Кампи
81
Экубан
6
Пармак
33
Омюр
5
Ндиайе
9
Нвакаеме
9
Серлот
4-1-3-2
1
Ташкыран
3
Улудаг
89
Скубич
15
28
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
11
Байич
42
Саинер
5
Ндиайе
21
Эрдоган
21
Эрдоган
5
Ндиайе
9
Нвакаеме
12
Гильерме
12
Гильерме
9
Нвакаеме
3
Улудаг
87
87
3
Улудаг
8
Евтович
27
Шенгелия
27
Шенгелия
8
Евтович
11
Байич
34
Тюрам
34
Тюрам
11
Байич
Остались в запасе
Трабзонспор
Коньяспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Остались в запасе
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Трабзонспор - Коньяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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