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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Йени Малатьяспор
Ризеспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 19 июля 2020
Ризеспор
19.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
29'
М. Шкода
31'
Ф. Болдрин
35'
М. Шкода (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Йени Малатьяспор
Замена
Y. Sasse
️️️️
Б. Самудио
87'
83'
Замена
E. Kas
️️️️
M. Yildirim
83'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
U. Bulut
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
Д. Гармаш
67'
46'
Замена
M. Donald
️️️️
Р. Ялчин
46'
Замена
A. Ildiz
️️️️
М. Фофана
38'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
И. Чебаке
37'
Желтая карточка
Р. Ялчин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Шкода
35'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Болдрин
Пас отдал
Б. Самудио
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкода
Пас отдал
M. Morozyuk
29'
Желтая карточка
Б. Самудио
23'
Желтая карточка
А. Ветрих
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Милан Шкода
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Йени Малатьяспор
30
Fabien Farnolle
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
20
Mitchell Donald
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
36
Murat Aksit
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-3-1-2
23
Аккан
3
Тальби
14
Фернандеш
17
Мельняк
55
5
Дурак
4
Ветрих
10
Болдрин
19
Гармаш
81
Самудио
7
Шкода
3-2-4-1
30
15
Хафез
7
Фофана
29
Чебаке
44
15
Хадебе
8
30
Торе
6
Ялчин
54
9
19
Гармаш
6
6
19
Гармаш
81
Самудио
31
31
81
Самудио
8
3
3
8
6
Ялчин
20
20
6
Ялчин
7
Фофана
30
30
7
Фофана
9
55
Ндайшими
55
Ндайшими
9
29
Чебаке
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
29
Чебаке
Остались в запасе
Ризеспор
Йени Малатьяспор
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
36
Murat Aksit
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
36
Murat Aksit
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Ризеспор - Йени Малатьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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