Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Санкт-Галлен
Тун - Санкт-Галлен: обзор матча 19 июля 2020
Тун
19.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
51'
L. Bertone
65'
R. Munsy
83'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Санкт-Галлен
89'
Замена
А. Крауши
️️️️
М. Мухайм
Желтая карточка
С. Рапп
87'
Замена
Н. Хаслер
️️️️
Г. Карлен
84'
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Демирович
Желтая карточка
К. Каблан
81'
Замена
С. Рапп
️️️️
R. Munsy
73'
ГОЛ! 2:0!
R. Munsy
Пас отдал
S. Glarner
65'
65'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
С. Иттен
65'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
A. Ribeiro
Желтая карточка
L. Bertone
58'
Замена
M. Castroman
️️️️
Д. Саланович
56'
ГОЛ! 1:0!
L. Bertone
Пас отдал
Д. Саланович
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
20
Ниас Хефти
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
31
Stefan Glarner
ЦЗ
13
Грегори Карлен
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
15
Hiran Ahmed
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
7
Miguel Castroman
ЦП
16
Джастин Рот
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
7
Симоне Рапп
ЦФ
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
4-3-3
91
Февр
20
Хефти
55
31
22
Каблан
13
Карлен
4
6
11
Саланович
9
15
4-3-3
1
Зиги
30
Хефти
23
Фазлийи
20
Стержиу
28
Мухайм
16
Гертлер
88
Квинтийя
30
Руис
9
Демирович
10
Иттен
19
11
Саланович
7
7
11
Саланович
13
Карлен
4
Хаслер
4
Хаслер
13
Карлен
9
7
Рапп
7
Рапп
9
10
Иттен
21
Гуйемено
21
Гуйемено
10
Иттен
28
Мухайм
17
Крауши
17
Крауши
28
Мухайм
19
7
Бакайоко
7
Бакайоко
19
Остались в запасе
Тун
Санкт-Галлен
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
16
Джастин Рот
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
16
Джастин Рот
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
Остались в запасе
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Тун - Санкт-Галлен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
Новости команд
Все
Тун
Санкт-Галлен
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+