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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал
Леганес - Реал: обзор матча 19 июля 2020
Леганес
19.07.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Реал
45+1'
Б. Хиль
79'
Р. Ассале
9'
С. Рамос
52'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Реал
ГОЛ! 2:2!
Р. Ассале
Пас отдал
Х. Сильва
79'
Замена
Х. Авилес
️️️️
И. Амаду
78'
66'
Желтая карточка
М. Диас
62'
Замена
М. Диас
️️️️
М. Асенсио
62'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
61'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Каземиро
Желтая карточка
Х. Сильва
57'
Замена
Р. Меса
️️️️
Ресио
56'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Р. Тарин
55'
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Асенсио
Пас отдал
Иско
Желтая карточка
У. Бустинса
49'
46'
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
А. Руйбаль
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хиль
Пас отдал
Х. Сильва
45'
+1
Желтая карточка
А. Руйбаль
43'
Желтая карточка
Ресио
39'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
36
Ресио
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
39
Ману Гарридо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
5
Айман Мурид
ОП
16
Роке Меса
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Куэльяр
33
Сильва
22
Сиовас
28
Тарин
16
Росалес
10
Амаду
5
Бустинса
36
Ресио
17
Хиль
24
Руйбаль
39
Гарридо
3-1-1-3-2
23
Ареоля
3
Милитао
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
17
Васкес
22
Иско
7
Винисиус
9
Бензема
10
Асенсио
36
Ресио
16
Меса
16
Меса
36
Ресио
24
Руйбаль
10
Герреро
10
Герреро
24
Руйбаль
10
Амаду
19
Авилес
19
Авилес
10
Амаду
28
Тарин
27
Ассале
27
Ассале
28
Тарин
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
5
Каземиро
8
Кроос
8
Кроос
5
Каземиро
10
Асенсио
9
Диас
9
Диас
10
Асенсио
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Леганес
Реал
14
Оскар Родригес
АП
5
Айман Мурид
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
11
Родриго
ПВ
13
Диего Альтубе
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
5
Айман Мурид
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
13
Диего Альтубе
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Леганес - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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