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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Одд
Сарпсборг 08 - Одд: обзор матча 19 июля 2020
Сарпсборг 08
19.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
2 : 0
Завершен
Одд
61'
И. Кулибали
88'
М. Офкир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Одд
90'
+5
Желтая карточка
Э. Рууд
Замена
А. Якобсен
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Офкир
88'
Желтая карточка
Д. Линдсет
77'
Замена
С. Ярль
️️️️
И. Кулибали
76'
76'
Замена
E. Skogvoll
️️️️
М. Андре Кааса
76'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
Д. Китолано
68'
Замена
М. Бакенга
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
ГОЛ! 1:0!
И. Кулибали
61'
Замена
М. Офкир
️️️️
Й. Солтведт
57'
Замена
M. Abdellaoue
️️️️
Й. Ларсен
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
2-4-5
4
Утвик
3
Наэсс
17
Солтведт
48
Кулибали
6
Салетрос
10
Линдсет
91
14
Ларсен
7
16
5
4-1-3-1-1
1
Россбах
2
Рууд
4
Бьортуфт
21
Хаген
33
Риса
1
Йоргенсен
16
Китолано
15
Хофф
15
Кааса
19
Рашани
9
Лауритсен
48
Кулибали
55
Ярль
55
Ярль
48
Кулибали
7
25
Якобсен
25
Якобсен
7
17
Солтведт
11
Офкир
11
Офкир
17
Солтведт
14
Ларсен
21
21
14
Ларсен
16
Китолано
14
14
16
Китолано
15
Кааса
17
17
15
Кааса
1
Йоргенсен
90
Бакенга
90
Бакенга
1
Йоргенсен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Одд
8
Aboubacar Konte
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
8
Aboubacar Konte
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Сарпсборг 08 - Одд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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